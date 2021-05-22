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Haberler Galeri Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Devam eden silahlı kavgayı sonlandırmak için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:03
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Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

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Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

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Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

MAHALLE VE HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Öte yandan kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.