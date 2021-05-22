Son dakika | Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında silahlar konuştu! Ortalık kan gölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Devam eden silahlı kavgayı sonlandırmak için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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