Son dakika | Samsunlu mucitten inanılmaz başarı! Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor

Kendisi de böyle sıra dışı bir araç yapmak için kollara sıvayan Hamurcu, kendi yorumlarını katarak 4 gün süren çalışmanın sonunda aracını tamamladı. Mini araç, Go-Kart tekerleklerinden, kasası alışveriş sepetinden, 125 cc gücünden bir motosiklet motorundan oluşuyor. Vites sistemi de bulunan mini aracın alışveriş sepetine oturduktan sonra keyifli bir sürüş zamanı başlıyor.



