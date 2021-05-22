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Son dakika | Samsunlu mucitten inanılmaz başarı! Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Samsun'da otomobil tamircisi 26 yaşındaki Ahmet Hamurcu kasası alışveriş sepetinden oluşan ve 120 kilometre hıza kadar ulaşan sıra dışı bir araç yaptı. Herkes tarafından ilgi ile karşılanan araç trafikte sürücülerin dikkatini çekiyor.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:23Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:49