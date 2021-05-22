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Haberler Galeri Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Alman kurdu cinsi bir köpek bahçeye girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı. 'Bozyörük' yılanı olarak bilinen dev sürüngenin bahçeye girmeye çalıştığını gören bekçi köpeği, büyük bir cesaret göstererek yılanın üstüne atladı. Korkusuz köpek, yılanı dakikalar içinde bahçeye girmesine müsade etmeden öldürdü.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:43
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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyünde oturan Erol Çakır'ın bahçesinde bağlı olan Alman kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre boyundaki bozyörük cinsi yılanı fark etti.

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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Dost isimli köpek, defalarca ısırarak yılanı parçaladı. Çakır, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, kurt köpeğinin, kendisine doğru hamle yapmak isteyen yılanı birçok kez ısırıp, sağa sola savurarak etkisiz hale getirdiği görüldü.

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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

3 yıldır yaşadığı evinin çevresinde çok fazla yılan olduğunu anlatan Erol Çakır, "En çok bozyörük ve engerek yılanları var.

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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Duvar yaptırdığım halde bir şekilde yılanlar evimin bahçesine giriyor. Geçen yıl 1 tane engerek, 2 tane bozyörük, bu yıl ise 3 tane bozyörük yılanı köpeğim tarafından parçalandı. Köpeğim sayesinde huzura kavuştum, gönül rahatlığıyla bahçemde oturabiliyorum.

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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş

Sebze ve meyvemi yetiştiriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can. Haliyle yılanlardan korkuyoruz.