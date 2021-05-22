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Son dakika | Alman kurdu 2 metrelik yılanın üstüne atladı! Çanakkale'de ölümüne dövüş
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Alman kurdu cinsi bir köpek bahçeye girmeye çalışan 2 metrelik yılanı parçaladı. 'Bozyörük' yılanı olarak bilinen dev sürüngenin bahçeye girmeye çalıştığını gören bekçi köpeği, büyük bir cesaret göstererek yılanın üstüne atladı. Korkusuz köpek, yılanı dakikalar içinde bahçeye girmesine müsade etmeden öldürdü.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:12Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:43