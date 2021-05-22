Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

ÜNİVERSİTELER, ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ÖNEMİNİ Mİ KAYBEDİYOR?

Dünyada iki temel görüş var. Birinde, doğru bilgiye erişebilen ve bunu kendi kariyer yolunda kullanabilen insanlar var. Eğer bir insan zaten üniversitenin katacağı kreatif bakış açısını kendi kendine geliştirebiliyorsa, evet üniversitelerin önemi azalacak. Bugünkü doktorayı temsil eden yerler haline dönüşecek. Herkesin üniversite okumayacağı bir döneme doğru gidiyoruz, eğer üniversiteler kendi çehrelerini değiştirmezlerse... Aynı ders içeriğini Harvard'dan ya da MIT'den cüzi miktarlara alabiliyorken, gelip okulda dinlemenin anlamı yok. Okulun buradaki misyonu, sizin oradan ürettiğiniz fikri hayata geçirmenize yardımcı olmak ya da sizi fikir üretebilir hale getirmek.

LİSEDE OKUYAN BİR GENÇ KENDİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRMELİ? O ÇOCUĞA "DOKTOR OL, AVUKAT OL" DİYEN EBEVEYNLER KENDİNİ NASIL REVİZE ETMELİ?

Asla, doktor, avukat, şu bu ol dememek gerekiyor. Eğer bir kişi doktor olmayı hayal ediyorsa, ortopedist olurum, göz uzmanı olurum hayatım kurtulur diyorsa çok yanlış bir yerde. Çünkü yapay zeka destekli yürütebildiğimiz işlerin tamamında, istihdam oranı sanıldığından çok daha fazla düşecek. Bu da klasik anlamda izah edilen doktorluğun bile şekil değiştireceğini gösteriyor. Geçen sene devlet üniversitelerinde tıpta okuyup, bize burslu geçen çok başarılı tıp öğrencileri vardı. Onlar doktor olmayı hayal etmiyorlar. Bir açık bulmuşlar doktorluk yolunda ve bu açığa dair bir aplikasyon geliştirmişler. Yani girişimciler.