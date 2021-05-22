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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

Türkiye'de geleceğin meslekleri nelerdir | Üniversite sınavları yaklaşıyor, gençler meslek seçmenin kaygısında. Ama araştırmalara göre 100 milyondan fazla çalışanın 2030 yılına kadar yeni mesleklerde iş bulması gerekecek. Yani bazı meslekler tarih olacak, adını ilk kez duyduğumuz bazı meslekler ortaya çıkacak. Peki nedir bu yeni meslekler? İşte yanıtı...

Sabah
Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 10:04
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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

Prof. Dr. Şebnem Özdemir, İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyor ve aynı zamanda Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Lab'ında araştırma iş birlikçisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Özdemir, ülkemizde özellikle yapay zekanın gelişimi, uygulama alanları ve geleceğin meslekleri konusunda yazdığı bir kitapla tanınıyor. Özdemir ile üniversite sınavına haftalar kala geleceğin meslekleri üzerine sohbet ettik

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

MESLEK ANLAYIŞIMIZ BUGÜNKÜYLE KIYASLANDIĞINDA ÇOK DEĞİŞECEK Mİ?

Meslek anlayışı diye bir şey kalmayacak. Lobi, lonca, meslek, meslek odaları kavramı bilginin az olduğu dönemlere ait. Bilgi bir kişi tarafından toplanıp, uygulama haline dönüştürüldükten sonra yeni başlayanlara aktarılıyordu. Şimdi bilgiye çok kolay erişiliyor. Bu nedenle meslek kavramından ziyade, ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılayan işler hasıl olacak diyebiliriz.

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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

ÜNİVERSİTELER, ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAK ÖNEMİNİ Mİ KAYBEDİYOR?
Dünyada iki temel görüş var. Birinde, doğru bilgiye erişebilen ve bunu kendi kariyer yolunda kullanabilen insanlar var. Eğer bir insan zaten üniversitenin katacağı kreatif bakış açısını kendi kendine geliştirebiliyorsa, evet üniversitelerin önemi azalacak. Bugünkü doktorayı temsil eden yerler haline dönüşecek. Herkesin üniversite okumayacağı bir döneme doğru gidiyoruz, eğer üniversiteler kendi çehrelerini değiştirmezlerse... Aynı ders içeriğini Harvard'dan ya da MIT'den cüzi miktarlara alabiliyorken, gelip okulda dinlemenin anlamı yok. Okulun buradaki misyonu, sizin oradan ürettiğiniz fikri hayata geçirmenize yardımcı olmak ya da sizi fikir üretebilir hale getirmek.

LİSEDE OKUYAN BİR GENÇ KENDİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRMELİ? O ÇOCUĞA "DOKTOR OL, AVUKAT OL" DİYEN EBEVEYNLER KENDİNİ NASIL REVİZE ETMELİ?

Asla, doktor, avukat, şu bu ol dememek gerekiyor. Eğer bir kişi doktor olmayı hayal ediyorsa, ortopedist olurum, göz uzmanı olurum hayatım kurtulur diyorsa çok yanlış bir yerde. Çünkü yapay zeka destekli yürütebildiğimiz işlerin tamamında, istihdam oranı sanıldığından çok daha fazla düşecek. Bu da klasik anlamda izah edilen doktorluğun bile şekil değiştireceğini gösteriyor. Geçen sene devlet üniversitelerinde tıpta okuyup, bize burslu geçen çok başarılı tıp öğrencileri vardı. Onlar doktor olmayı hayal etmiyorlar. Bir açık bulmuşlar doktorluk yolunda ve bu açığa dair bir aplikasyon geliştirmişler. Yani girişimciler.

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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

DEVİR DEĞİŞTİ YANİ... ÇOK HIZLI OLDU AMA...

Bu tür meslekler beş yıl daha varlığını sürdürecek. Bizim makineye bu alanı tamamıyla öğretebilmemiz gereken süre bu. Her şeyin kıyıda köşede olanını çıkarıp iş haline getirmek gerekiyor. Salt doktor olacağım diye bir gerçek yok artık. Avukat ol değil de, "Kripto para piyasası üzerinde avukat eksiği var, bu alana yönel" demek daha doğru artık.

ADINI İLK KEZ DUYACAĞINIZ MESLEKLER MANZARA UZMANI: "Eskiden de alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyorduk ama toplumun genelinde buna karşı bir direnç vardı. Covid-19 bu direnci kırdı. Bir girişim bu anlamda yeni bir mesleğin de kapısını aralıyor. Herkes eve tıkılmaktan, hep aynı manzarayı seyrediyor olmaktan o kadar mutsuz ki... Bu ihtiyaca yönelik bir durum geliştirilmiş. Bir uygulama var, o uygulamaya bağlanan herkes kendi penceresinden gördüğünü yüklüyor oraya. Siz bunları seyrederek kendinize yeni bir pencere buluyorsunuz. Bu bir yapay zeka. Ama bu tür çözümler üreten işler ortaya çıkacak."

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Son 20 yılda ortaya çıkan meslekler | Bu meslekleri ilk kez duyacaksınız! Gelecek bunlarda olacak

SOSYAL DENGELEYİCİ: "Yapay zeka/makine öğrenmesi ile gerçekleştirilen uygulamalarda uzmanın ana hedefi makinenin performansını arttırmaktır. Uzman elde ettiği sayısal sonuçlara göre makineyi değerlendirirken, bu sonuçların/karar kurallarının toplum içinde yarattığı etkiye bakmaz. Sosyal bilimcilerden yükselecek bu iş, makinenin ürettiği karar sonucunun, kanun yapıcılar ya da şirketler tarafından uygulamaya alınmadan önce mercek altına alınmasını sağlayacaktır. Örneğin yüzde 97 başarılı makine, eğitim verilerinden 'Annesi çalışan çocuklar okulda başarısız olurlar' sonucunu üretirse ve kanun yapıcı bunu dikkate alırsa ne olur?'

Yurtdışından transfer edilen başarılı yapay zeka uygulamalarının da topluma entegre edilmesi gerekir. Bu uygulamalar, özellikle kültürel/sosyal birtakım değişkenler içeriyorsa, o değişkenlerle öğrenen makine farklı bir sosyal anlayışla sonuç üretecektir. Mesela Çin'den transfer edilen eğitim alanındaki yapay zeka uygulaması, sırf başarılı olduğu için bir anda okullarımızda devreye alınırsa neler olur? İşte bu noktada yurtdışından transfer edilen uygulamaları, yerel verilerle yapılan denemelerden sonra sosyal dengeleyici tarafından denetlenmelidir. Makinenin içinde bulunduğu toplumda infial yaratacak bir sonuç üretmediğine emin olana kadar bu denetleyici iş başında olacaktır, olmalıdır."