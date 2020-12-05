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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yaşanan son dakika gelişmelerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bakan Koca son olarak 5 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bir ilimizdeki vaka artış oranının yüzde 125 seviyelerine ulaşığını açıklayan Bakan Koca YÜKSEK RİSKLİ illerimizi tek tek açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 22:07
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, 5 ilin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı görüşmelerin ardından bu illerdeki son durumu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Bakanı Koca, Adana, Mersin, Hatay, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile videokonferans yönetimiyle toplantı gerçekleştirdi.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle:

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

4 İL İÇİN YÜKSEK RİSK UYARISI
Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun YÜKSEK RİSK ALTINDA.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

HATAY'DA YÜZDE 125 ARTIŞ

Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.