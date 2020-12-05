Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'yüzde 125 artış var' dedi! 4 il için yüksek risk uyarısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yaşanan son dakika gelişmelerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurmaya devam ediyor. Bakan Koca son olarak 5 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bir ilimizdeki vaka artış oranının yüzde 125 seviyelerine ulaşığını açıklayan Bakan Koca YÜKSEK RİSKLİ illerimizi tek tek açıkladı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 22:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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