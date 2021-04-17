'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Adana'da polis şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla 10 kilometre kaçan alkollü sürücü İsa B., aracını terk edip, tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan İsa B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.