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Haberler Galeri 'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Adana'da polis şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp aracıyla 10 kilometre kaçan alkollü sürücü İsa B., aracını terk edip, tarlada saklanmaya çalışırken yakalandı. Alkolmetreyi üflemediği için ehliyetine el konulan İsa B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.

Giriş Tarihi: 17.04.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:11
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'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, durumundan şüphelendiği 01 SN 007 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

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'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Ara sokaklardan Öğretmenler Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra Şehit Polis Şahin Polis Aydın Bulvarı'na dönüp, ardından da Yaşar Bayboğan Caddesi'ne geçip, kaçışını sürdürdü.

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'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Polis ekiplerini peşine takan sürücü, Aliya İzzetbegoviç Bulvarı, ardından da ara sokaklardan Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak kaçmaya devam etti.

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'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı

Kıyıboyu Caddesi'nden 46120 Sokağa geçen sürücü, yolun bitimindeki araziye girerek yaklaşık birkaç kilometre bu şekilde kaçtı. Daha sonra aracı terk edip, tarlaya gizlenmeye çalışan şüpheli, 10 kilometre süren kovlama sonunda polis tarafından yakalandı.

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'Dur' ihtarına uymayıp 10 kilometre kaçtı! Alkollü sürücünün cevabı şaşkınlık yarattı
Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen ve isminin İsa B. olduğu belirlenen şüpheli, "Ben kimseden kaçmadım" diyerek kendisini savundu.