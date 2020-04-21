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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

Son zamanlarda sınır dışında gerçekleştirilen harekatlarla büyük kahramanlıklara imza atan, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Bitlis'te de terör örgütünün korkulu rüyası olan jandarma ekipleri, özellikle Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere ağır darbeler vuruyor. Kentin zorlu coğrafyasında çetin geçen kış mevsimine rağmen operasyonlarını kararlılıkla sürdüren jandarma birlikleri, ocak ayından bu yana düzenledikleri 42 operasyonda terör örgütüne nefes aldırmadı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 13:11
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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

Son zamanlarda sınır dışında gerçekleştirilen harekatlarla büyük kahramanlıklara imza atan, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiriyor.

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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de örgütün lojistik anlamda da tükenmesini sağlıyor.

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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

Muş ve Bitlis'te hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde de vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.

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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

MUŞ'TA PKK'NIN SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE AĞIR DARBE

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ocak ayından bu yana terör örgütü PKK'nın turuncu ve gri kategorilerinde yer alan teröristleri etkisiz hale getirerek önemli başarılara imza attı.

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Göz açtırmıyorlar! Terörle mücadelenin kahramanları

Teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden, "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inlerini imha eden jandarma ekipleri, başta Şenyayla bölgesi olmak üzere kent genelinde yürüttüğü kararlı operasyonlarla kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sundu.