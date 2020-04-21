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Haberler Galeri Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Tüm dünyaya yayılan ve 170 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün çıktığı yer olan Çin, hayvan pazarlarını kapatmış ve vahşi hayvan tüketimini yasaklamıştı. Ancak bazı Çinliler videolar çekerek koronavirüs taşıyıcısı olan bambu faresinin faydalarını anlatmaya çalışıyor. Eski ve yeni videolara tüm dünya tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:49
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Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Birçok insan için, fareler evde istenmeyen misafirler olmaktan öteye gitmez. Ancak koronavirüsün doğduğu yer olan ve özellikle son aylarda sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çin'de yemek masasında bir ziyafet olabilirler.

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Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Koronavirüs taşıyıcısı olan bambu sıçanları, yüzyıllardır ülkede aranan bir besin kaynağı olmayı sürdürüyor ve 'yüksek besin değeri' nedeniyle övülüyor.

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Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

On binlerce çiftçi onları yetiştirdi, şefler onları farklı yönemlerle pişirdi ve dünyayı dize getiren corona virüs pandemisi ticareti durdurana kadar 'bambu faresi yemek için 100 neden' gibi listeler üretildi.

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Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Çin bambu sıçanları yabaşka bir deyişle 'zhu shu', cüsseli ve tombul figürleri ve şişman yanaklarıyla bilinir. Bambudan beslenen vahşi bir kemirgen t��rü olan bu dev sıçanlar, beş kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir ve 45 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilir.

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Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar

Bambu sıçanları, ülkede yeni bir yemek değil. Bu hayvanları yemenin, M.Ö. 1046-256 yılları arasında varlığını sürdüren Zhou Hanedanlığı'nda bir 'gelenek' olduğu söylenir. Geleneksel Çin tıbbına göre, etleri kişinin vücudunda detoks etkisi gösterebilir, ayrıca mide ve dalağının işlevlerini iyileştirebiliyor.