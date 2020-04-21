ANA SAYFA
Akıllara durgunluk veren olay! Coronavirüs taşıyıcısı bambu faresinin faydalarını anlatıyorlar
Tüm dünyaya yayılan ve 170 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün çıktığı yer olan Çin, hayvan pazarlarını kapatmış ve vahşi hayvan tüketimini yasaklamıştı. Ancak bazı Çinliler videolar çekerek koronavirüs taşıyıcısı olan bambu faresinin faydalarını anlatmaya çalışıyor. Eski ve yeni videolara tüm dünya tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:49
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15