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Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs aşısı çıkana kadar salgın özelliğini yitirir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tarih boyunca, çok sayıda insanın ölümüne neden olan 200'den fazla hastalığın ancak 20'sine karşı etkili bir aşıya sahip olunduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Benim düşündüğüm; aşının uygulanabilir hale gelip uygulanması yüzde 5 olasılık" dedi. Öte yandan Pror. Dr. Ceyhan, "Muhtemelen aşı çıksa bile salgın özelliğini yitirir diye tahmin ediyorum. SARS'ta da öyle oldu. Bir aşı geliştirildi; ama denenemedi bile çünkü bitmişti salgın" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:41
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