Belli oldu! Ertuğrul Bey "Kuruluş Osman" dizisine geliyor |Son dakika dizi haberleri

Yayınladığı dönem reyting listelerinde fırtına estiren ve final yapan efsane dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Dizide Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu