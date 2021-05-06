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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında başlayan kovalamaca, şüpheli aracın Karşıyaka ilçesinde polis arabasına çarptığı kaza ile son buldu. Meydana gelen olayda 1 polis yaralanırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 07:18Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:18
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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!
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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!
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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!
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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!
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Son dakika | Polisten kaçan şüpheli araç ortalığı birbirine kattı!