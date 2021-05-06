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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yaptı. Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi. 4 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan mühürlendi. Ayrıca, bir adreste ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:50
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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğin açık olduğunu tespit etti.

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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

6 mekana baskın düzenleyen ekipler, içeride kumar ve oyun oynayan kişileri suçüstü yakaladı. Baskınlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira idari para cezası kesildi.

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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Adreslerden birinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimler sonucu, 4 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan ise zabıta tarafından mühürlendi.

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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

POLİSİ GÖREN TERASA KAÇTI
Denetimlerde, 4 katlı bir binanın ikinci katındaki daireye giren polis, içeride oyun oynayanları suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin geldiğini gören bazı kişiler binanın terasına kaçtı.

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Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Teras katına kaçan kişileri tek tek yakalayan ekipler, içeride bulunan kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve maske takmamaktan para cezası kesti.