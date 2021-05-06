Son dakika | Bağcılar'da 'pes artık' dedirten görüntüler! Vatandaş ısrar ediyor! Kumar baskını

Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanmada denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken 3 kafe, 2 kıraathane ve bir derneğe baskın yaptı. Baskınlar sonucu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, mekanlarda kumar ve oyun oynayan 95 kişiye toplam 329 bin 555 lira para cezası kesildi. 4 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde ruhsatsız olduğu öğrenilen 6 mekan mühürlendi. Ayrıca, bir adreste ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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