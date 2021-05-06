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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı
Kovid-19 aşısıyla ilgili bir son dakika haberi açıklaması geldi. Uzmanlar, ikinci dozu iptal etmenin ya da geciktirmenin yerinde bir karar olmadığı yönünde hemfikir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ilk dozdan sonra en geç 42. güne kadar ikinci doz alınmalı. İşte kritik aşı gelişmelerinin detayları...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:46
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