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Haberler Galeri Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Kovid-19 aşısıyla ilgili bir son dakika haberi açıklaması geldi. Uzmanlar, ikinci dozu iptal etmenin ya da geciktirmenin yerinde bir karar olmadığı yönünde hemfikir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ilk dozdan sonra en geç 42. güne kadar ikinci doz alınmalı. İşte kritik aşı gelişmelerinin detayları...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:46
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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Covid-19 aşılarının koruyucu etkiye sahip olabilmesi için iki doz olarak uygulanması gerekiyor. En azından şu ana kadarki çalışmalar bu yönde. İlk dozun üzerinden belirli bir zaman geçtiğinde ikinci doz aşının olunması gerekiyor.

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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Peki ya herhangi bir sebepten dolayı ikinci doz aşı olunmazsa ne olur? Ayrıca aşıyı yaptıranlar ve ikinci dozu da olanların takibinde de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

GEÇ ALINSA DA ETKİLİ OLABİLİR

Hangi aşıyı olduğunuza bağlı olarak ikinci dozun 3-4 hafta (Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre Biontech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta) sonra yapılması gerekiyor. Bir araştırmaya göre aşıların ilk dozu zayıf bir bağışıklık etkisi oluşturuyor, ikinci dozdan sonra ise Covid-19 enfeksiyonunun önlenmesinde daha güçlü bir reaksiyon ortaya çıkıyor.

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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

İKİNCİ KOVİD AŞISI ZAMANINDA ALINMAZSA BAŞA MI DÖNÜLÜYOR?

Uzmanlar, ikinci dozu iptal etmenin ya da geciktirmenin ideal bir karar olmadığı yönünde hemfikir. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ilk dozdan sonra en geç 42. güne kadar ikinci doz alınmalı.

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Son dakika | Kovid-19 aşısında ikinci dozu almayanlar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

İkinci dozun bu süreden sonra alınması durumunda ne kadar koruyucu olduğuna yönelik yeterli veri yok. Öte yandan uzmanlar, ikinci doz zamanında uygulanmadığında seriyi yeniden başlatmaya şimdilik gerek duymuyor, ikinci doz geç de alınsa etkili olacağını düşünüyor.