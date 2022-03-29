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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da içlerinde olduğu pek çok kuş cinsine ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir kısmı, havaların ısınmaya başlamasının ardından deniz yosunuyla kaplandı. Ege Üniversitesi Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, konuya ilişkin açıklamasında, "Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) için uygun koşullar oluşmaya başladı" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 16:53
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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ile fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen sene sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

"DENİZ MARULU"

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor

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İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz yosunu oluştuğunu söyledi.