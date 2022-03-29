İzmir Körfezi’nde korkutan tablo! Deniz yosunu yeniden yayılıyor

İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da içlerinde olduğu pek çok kuş cinsine ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir kısmı, havaların ısınmaya başlamasının ardından deniz yosunuyla kaplandı. Ege Üniversitesi Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, konuya ilişkin açıklamasında, "Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) için uygun koşullar oluşmaya başladı" dedi.