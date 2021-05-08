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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? İslam'a göre, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'ni bu derece değerli kılan en önemli şey, Kur'an-ı Kerim'in bu gece de indirilmiş olmasıdır. Kadir Gecesi'nin ibadetler ile geçirecek olan vatandaşlar bu mübarek gece de hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? İşte Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:53
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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

İlahi rahmetin yeryüzünü doldurduğu Kadir Gecesi, nafile namaz kılarak, Kur'an okuyarak, zikir, tesbih ve dua ile eda edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed bu geceyi ihya edenlere, "Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihya ederse geçmiş günahları affolunur." müjdesini vermiştir. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? İşte Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler...

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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

Kandil Geceleri Peygamber'in ( a.s.m ) uygulamasında yoktur. Ancak 3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve bu geceler Osmanlılar döneminde Padişah II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.

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Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

Kandil geceleri namazların kılındığı, Kur'ân-ı Kerim'in okunduğu, duaların yapıldığı ve salavat-ı şerifelerin bolca getirildiği gecelerdir.