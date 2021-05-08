Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...

Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? İslam'a göre, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi'ni bu derece değerli kılan en önemli şey, Kur'an-ı Kerim'in bu gece de indirilmiş olmasıdır. Kadir Gecesi'nin ibadetler ile geçirecek olan vatandaşlar bu mübarek gece de hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? İşte Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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