Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | O ilimizde hayret veren olay! Sular çekilince ortaya çıktı! Onlarca mezar... Son dakika | O ilimizde hayret veren olay! Sular çekilince ortaya çıktı! Onlarca mezar... Son dakika | O ilimizde hayret veren olay! Sular çekilince ortaya çıktı! Onlarca mezar... Türkiye'nin dört bir yanını saran kuraklık nedeniyle suların çekilmesi, saklanan tarihi de gün yüzüne çıkarıyor. Sivas'ta kuraklık sebebiyle göldeki sular çekildi. Suyu azalan gölde tarihi anlatan yapılar yeniden ortaya çıktı. İşte görenleri hayretler içinde bırakan o anlar... Giriş Tarihi: 22.12.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 17:22
Sivas'ta görenleri hayretler içinde bırakan olay. Suların çekilmesiyle göldeki tarih yeniden yüzünü gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas'ta son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle göllerde ve akarsularda su seviyelerinin düşmesine neden oldu.
Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı.
Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri ise taşındı. Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölü yağış sonrası yeniden dolarken, bu yıl yağış azlığı nedeniyle baraj gölündeki sular yaklaşık 60 metre çekildi.
Suyun çekilmesiyle özellikle Maden köyüne ait eski mezarlık tamamen gün yüzüne çıktı. Su nedeni ile hasar gören mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü. Ayrıca sular altında kalan Pusat köyünün baharda sadece külahı görünen cami minaresi ve bazı evler gün yüzüne çıktı. Merkezde içme suyu olarak kullanılan 4 Eylül Barajı'nda da su seviyesi, gözle görülür derecede düştü.