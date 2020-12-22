Son dakika | O ilimizde hayret veren olay! Sular çekilince ortaya çıktı! Onlarca mezar...

Suyun çekilmesiyle özellikle Maden köyüne ait eski mezarlık tamamen gün yüzüne çıktı. Su nedeni ile hasar gören mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü. Ayrıca sular altında kalan Pusat köyünün baharda sadece külahı görünen cami minaresi ve bazı evler gün yüzüne çıktı. Merkezde içme suyu olarak kullanılan 4 Eylül Barajı'nda da su seviyesi, gözle görülür derecede düştü.