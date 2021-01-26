BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Ocak indirimleri başladı. Aktüel ürünler kataloğu için araştırmalarını sürdüren BİM müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyor. BİM marketler tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak indirimleri arasında şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda derledik. İşte BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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