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Haberler Galeri BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Ocak indirimleri başladı. Aktüel ürünler kataloğu için araştırmalarını sürdüren BİM müşterileri, bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağını merak ediyor. BİM marketler tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak indirimleri arasında şarküteri ürünleri dikkat çekiyor. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda derledik. İşte BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 08:50
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BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM 26 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta salı günü indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, bu hafta kahvaltılık ürünleri listeye ekledi. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı listenin başında şarküteri ürünleri yer alıyor. BİM 26 Ocak indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Sek Tereyağı

• 1 kg

  • 3
  • 19
BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Torku
Dana Kangal Sucuk

• 500 g

  • 4
  • 19
BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Torku
Dana Baton Salam

• 250 g
• Sade / Fıstıklı

  • 5
  • 19
BİM 26 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! İşte güncel liste

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (26 OCAK 2021)

Yaylatürk
Hindi Kavurma

• 100 g