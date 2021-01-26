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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Karga yemek yiyen adamın koluna kondu! Yaptığı görenleri şaşkına çevirdi Karga yemek yiyen adamın koluna kondu! Yaptığı görenleri şaşkına çevirdi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen kişinin koluna karga kondu. Büyük şaşkınlık yaşayan adam karganın yaptığı hareket sonrası daha da çok şaşırdı. O anları ise bir kişi kameraya alırken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Giriş Tarihi: 26.01.2021 10:38
Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir dükkanın önünde sandalyeye oturan Sebahattin Emek, döner ekmek yerken, aç olan bir karga koluna kondu.
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Sebahattin Emek, tepki göstermesine rağmen kargayı kovmadı. Aç olan karga, Sebahattin Emek'in elinde bulunan döner ekmekten yedi.
Sebahattin Emek, uzaklaştırmayı başaramayınca döner ekmeğini karga ile paylaştı. Sebahattin Emek döner ekmeği ağzına götürürken, karga da bir yandan nasiplendi.
Sebahattin Emek karganın kendi kendine geldiğini belirterek, hayvanın aç olduğunu belirtirken, yaşananları görenler ayran da vermesini istedi.
Emek kargaya ayran kutusunu da yanaştırarak içmesini sağladı. İnternette paylaşılan görüntüler beğeni kazandı.