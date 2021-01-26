Karga yemek yiyen adamın koluna kondu! Yaptığı görenleri şaşkına çevirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen kişinin koluna karga kondu. Büyük şaşkınlık yaşayan adam karganın yaptığı hareket sonrası daha da çok şaşırdı. O anları ise bir kişi kameraya alırken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2021 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL