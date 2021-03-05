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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | 'Nuh'un gemisinin kaşifi' Hasan Özer konuştu! İlk kez ortaya çıkmasını sağlamıştı Son dakika | 'Nuh'un gemisinin kaşifi' Hasan Özer konuştu! İlk kez ortaya çıkmasını sağlamıştı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyündeki Nuh'un gemisine ait olduğu ileri sürülen kalıntıların gün yüzüne çıkmasında önemli rolü olan, 5 çocuk babası ve 38 torun sahibi Hasan Özer (83), görevini sağlık sorunları nedeniyle oğlu ve torunlarına devretmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 13:13
Araştırmaların sürdüğü yaklaşık 150 metre uzunluğunda, 55 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki yapının koruyuculuğunu yapan Özer, "30 yıl boyunca emek verdiğim Nuh'un gemisi ile sağlık sorunlarım nedeniyle eskisi gibi ilgilenemiyorum. Ben de oğlum ve torunlarıma anlatarak gemiyi korumaları ve gelen ziyaretçilere anlatmaları için bilgi veriyorum" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nuh'un gemisinin silüetini ilk kez Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 11 Eylül 1959'da Harita Genel Müdürlüğü'nde Doğubayazıt haritası üzerinde çalışırken keşfetti.
Doğubayazıt ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan alanda, havadan yapılan keşfin ardından bölgeye gelen inceleme heyetine öncülük ettiğini anlatan ve bölgede 'Nuh'un gemisinin kaşifi' olarak bilinen Hasan Özer, "Dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arthur Brandenberger ile Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr. George Vandeman, İsveçli bir gazeteci ile Avrupalı 3 iş insanı, Nuh'un gemisini incelemek için Doğubayazıt'a geldi.
Heyet ve heyete başkanlık eden Durupınar, yaptıkları inceleme sırasında köylülerin ekip biçtikleri bir tarlayken 1945 yılında bir toprak kayması sonucu bu şeklin ortaya çıktığını benden öğrendi" diye konuştu.
Gemi silüetini incelemeye gelen heyetlerle çekilmiş onlarca fotoğraftan albümü bulunan Hasan Özer, Harita Yüzbaşı Durupınar tarafından çekilen fotoğrafa yansıyan silüetin toprak kayması sonucu oluştuğunu ancak ne olduğunu bilmediklerinin aktardı.