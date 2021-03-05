Son dakika | 'Nuh'un gemisinin kaşifi' Hasan Özer konuştu! İlk kez ortaya çıkmasını sağlamıştı

Doğubayazıt ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan alanda, havadan yapılan keşfin ardından bölgeye gelen inceleme heyetine öncülük ettiğini anlatan ve bölgede 'Nuh'un gemisinin kaşifi' olarak bilinen Hasan Özer, "Dünyanın en önemli fotogrametri ve yer bilimcisi Ohio Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arthur Brandenberger ile Washington Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden Dr. George Vandeman, İsveçli bir gazeteci ile Avrupalı 3 iş insanı, Nuh'un gemisini incelemek için Doğubayazıt'a geldi.