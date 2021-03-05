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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

Son dakika haberi… Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 14:31
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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

Hindistan'ın Faridabad kentinde bir ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

Şubat ayında yaşanan olayda, bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı.

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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi.

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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

4 SAATLİK OPERASYON

Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı. Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi. Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi.

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Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

TEDAVİ SIRASINDA TELEF OLDU

Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı. Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

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