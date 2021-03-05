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05 Mart 2021, Cuma
Haberler Galeri Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…
Son dakika haberi… Hindistan'da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.
Giriş Tarihi: 05.03.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 14:31