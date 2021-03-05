Hamile ineğin midesinden çıkanlar şoke etti! Onlarca kilo…

TEDAVİ SIRASINDA TELEF OLDU

Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı. Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.