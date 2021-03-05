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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde Son dakika haberine göre; Artvin'de ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Mecit Çeliktaş, geleneksel yöntemlerle şekil verdiği ahşaptan, kapı ve dekoratif eşya üretiyor. Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, Türkiye'nin her yerine ahşap kapı gönderiyor. Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 11:57
Artvin'de ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Mecit Çeliktaş (38), geleneksel yöntemlerle şekil verdiği ahşaptan, kapı ve dekoratif eşya üretiyor.
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Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, motiflerle süsleyip, nakış gibi işlediği ahşap kapıları, sanat eserine dönüştürüyor.
Çeliktaş, Türkiye'nin her yerine ahşap kapı gönderiyor. Arhavi ilçesinde yaşayan Mecit Çeliktaş, 5 yıldır butik atölyesinde ahşap oyma sanatıyla yakından ilgileniyor.
Ahşapları tıpkı bir nakış gibi işleyen Çeliktaş, günlerce, hatta yıllarca bir eserin üzerinde işçilik yapıyor. Ahşaptan kapı, dekoratif eşyaların yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.
Çeliktaş, hiçbir makine yardımı almadan, tamamen el işçiliği ile ahşaba şekil veriyor. Özellikle ahşaptan yaptığı kapılar büyük ilgi gören Çeliktaş, sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine yaptığı kapıları gönderiyor.