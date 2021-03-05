05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Son dakika haberine göre; Artvin'de ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Mecit Çeliktaş, geleneksel yöntemlerle şekil verdiği ahşaptan, kapı ve dekoratif eşya üretiyor. Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, Türkiye'nin her yerine ahşap kapı gönderiyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 11:57
  • 1
  • 126
Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Artvin'de ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Mecit Çeliktaş (38), geleneksel yöntemlerle şekil verdiği ahşaptan, kapı ve dekoratif eşya üretiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 126
Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Makine kullanmadan tamamen el emeğiyle çalışan Çeliktaş, motiflerle süsleyip, nakış gibi işlediği ahşap kapıları, sanat eserine dönüştürüyor.

  • 3
  • 126
Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Çeliktaş, Türkiye'nin her yerine ahşap kapı gönderiyor. Arhavi ilçesinde yaşayan Mecit Çeliktaş, 5 yıldır butik atölyesinde ahşap oyma sanatıyla yakından ilgileniyor.

  • 4
  • 126
Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Ahşapları tıpkı bir nakış gibi işleyen Çeliktaş, günlerce, hatta yıllarca bir eserin üzerinde işçilik yapıyor. Ahşaptan kapı, dekoratif eşyaların yanı sıra oyuncaklar da yapıyor.

  • 5
  • 126
Hayatı 5 yıl içinde değişti! Herkes onun peşinde

Çeliktaş, hiçbir makine yardımı almadan, tamamen el işçiliği ile ahşaba şekil veriyor. Özellikle ahşaptan yaptığı kapılar büyük ilgi gören Çeliktaş, sipariş üzerine Türkiye'nin her yerine yaptığı kapıları gönderiyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ