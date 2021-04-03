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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken Ardahan ve Şırnak'ta nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:27 Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. GALERİ DEVAM EDİYOR Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.