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Haberler Galeri Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı

Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı

Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken Ardahan ve Şırnak'ta nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:27
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Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı
Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde kar sürprizi yaşandı.
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Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti.
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Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı
Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü.
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Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı
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Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı
Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.