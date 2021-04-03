Son dakika | Nisan ayında 2 ilde kar sürprizi! Bahar henüz buralara uğramadı

Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken Ardahan ve Şırnak'ta nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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