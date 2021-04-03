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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar
Moskova'da bir muhabir hava durumuna ilişkin canlı yayın yapıyordu. O sırada yoldan geçen bir köpek de mikrofonu gözüne kestirmişti. Muhabirin üzerine atlayan köpek, mikrofonu kaptı ve koşmaya başladı.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:35
Görüntüler Rusya'dan. Canlı yayın yapıyordu. Bir anda mikrofonu köpeğe kaptırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Muhabir Moskova'daki hava durumu ve baharın gelişine ilişkin canlı yayın yapacaktı.
Ancak muhabirin davetsiz bir misafiri vardı.
Bir köpek, muhabirin mikrofonunu gözüne kestirmişti.
Canlı yayının başladığı anda köpek muhabirin üzerine atladı ve mikrofonu elinden kaptı.