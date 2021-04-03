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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Moskova'da bir muhabir hava durumuna ilişkin canlı yayın yapıyordu. O sırada yoldan geçen bir köpek de mikrofonu gözüne kestirmişti. Muhabirin üzerine atlayan köpek, mikrofonu kaptı ve koşmaya başladı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:35
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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Görüntüler Rusya'dan. Canlı yayın yapıyordu. Bir anda mikrofonu köpeğe kaptırdı.

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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Muhabir Moskova'daki hava durumu ve baharın gelişine ilişkin canlı yayın yapacaktı.

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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Ancak muhabirin davetsiz bir misafiri vardı.

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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Bir köpek, muhabirin mikrofonunu gözüne kestirmişti.

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Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Canlı yayının başladığı anda köpek muhabirin üzerine atladı ve mikrofonu elinden kaptı.