Canlı yayında mikrofonu köpeğe kaptırdı! Şoke eden anlar

Moskova'da bir muhabir hava durumuna ilişkin canlı yayın yapıyordu. O sırada yoldan geçen bir köpek de mikrofonu gözüne kestirmişti. Muhabirin üzerine atlayan köpek, mikrofonu kaptı ve koşmaya başladı.