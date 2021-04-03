Esra Erol’daki kaçan eltilerle ilgili şok gelişme! 3. kadın Ayşe Esra Erol’da ortaya çıktı

"HAMİDE KIZIMIN YUVASINI YIKTI"

Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'da yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.