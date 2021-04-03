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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol’daki kaçan eltilerle ilgili şok gelişme! 3. kadın Ayşe Esra Erol’da ortaya çıktı Esra Erol’daki kaçan eltilerle ilgili şok gelişme! 3. kadın Ayşe Esra Erol’da ortaya çıktı
Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da gündem gelen kaçan eltilerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yanlarında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçan eltilerden küçük elti Hamide, ailesine geri döndü. Canlı yayına katılan Hamide, şoke eden itiraflarda bulunurken Muammer Ay'la ilgili akılalmaz yeni iddialar gündeme geldi. Muammer Ay'ın hayatında olan Ayşe isimli 3'ncü kadın, yufkacının kadınları nasıl kandırdığını ve ne için kullandığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 12:24
Esra Erol'da programında gündeme gelen kaçan eltilerle ilgili ortaya çıkanlar yeni detaylar bir kez daha şoke etti. Hamide Duman isimli iki elti, yufkacı Muammer Ay'a kaçtı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'a katıldı. 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'a 11 Mart'tan bu yana ulaşamadığını anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "HAMİDE KIZIMIN YUVASINI YIKTI"
Eltilerin, Yufkacı Muammer'e kaçmalarından sonra Esra Erol'da yine şoke eden anlar yaşandı. Büyük elti Hamide'nin annesi Fatma Hanım, Esra Erol canlı yayınına bağlandı. Küçük elti Hamide'nin kızının yuvasını yıktığını söyleyen Fatma Hanım, "Geri dönmesine sevindim ama Hamide beni yaktı. Hamide her şeyi biliyordu. Benim kızımı yaktı. Hamide yalan konuşuyor. Güvenmeyin. Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.
"İŞTEN SONRA İLİŞKİLERİ BAŞLADI"
Fatma Hanım'ın sözlerine yanıt veren küçül elti Hamide ise, "Benim yufkacı Muammer ile Hamide arasındaki ilişkide bir rolüm yok. Onlar kendileri yaşadı. İşten sonra ilişkileri başladı." ifadelerini kullandı.
"BANA OKUNMUŞ SU VERDİ"
Öte yandan canlı yayına katılan küçük elti Hamide Duman ise "Çocuklarımı özleyince çok rahatsız olmaya başladı. Orada bayılmalarım oldu. Muammer bana okunmuş su verdi. Onu içtim" diye konuştu.
Daha sonra canlı yayına yufkacı Muammer Ay bağlandı. Esra Erol, "Bu kadınlar niye yuvalarını bırakıp size kaçtı. Sözde hocalık yaparak kadınları etkiliyor musunuz?" çıkışını yaptı.