Son dakika: Nadir görülen bir tür! Karadeniz'de 'Drakula' tehlikesi

'FINDIK FİDANLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ'

Sökülen fındık bahçelerine dikilecek olan fındık fidanlarını kendilerinin temin edeceğini kaydeden Arslantürk, "Devlet oradaki zararı da karşılıyor, 4 yıllık bir ödeme yapacak. Vatandaşın kaybı aslında daha fazla. 4 yılın bedelini devlet karşılıyor fakat 4 yıl sonra yeni bir dikim ve ürün alınabilmesi için en az 3 yıl bir bekleme süresi olacak. Ama o alanlara dikilecek olan fındık fidanlarını biz temin edeceğiz. Yaşlı fındık ağaçları da gençleşmiş olacaklar. Bakanlığın hedefi olan bir sistem kurulmuş olacak aslında. Yörenin değişen iklimine uyum sağlayan tek dal sistemli fındıkları dikeceğiz. Alan bazında bakıldığı zaman daha çok verim alınacak ve daha kaliteli fındık üretilmiş olacakö diye konuştu.