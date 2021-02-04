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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye nüfusu 2020 | TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu! Dikkat çeken İstanbul detayı! İlk kez... Türkiye nüfusu 2020 | TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin 2020 yılı nüfusu! Dikkat çeken İstanbul detayı! İlk kez... Türkiye nüfus sıralaması 2020 | Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin nüfus sayısını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. İstanbul'un nüfusu ise bir önceki yıl 15 milyon 519 bin 267 kişiyken 2020 yılında 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. İstanbul'un nüfusu 2000 yılından bu yana ilk kez geriledi. Giriş Tarihi: 04.02.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 11:50 Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI, BİNDE 5,5 OLDU
Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.
İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93 OLDU Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü. İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYON 462 BİN 452 KİŞİ OLDU İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi. NÜFUSU EN AZ OLAN İL 81 BİN 910 KİŞİ İLE BAYBURT OLDU Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.