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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Son dakika haberi... Elazığ'da, Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, koronavirüsle mücadele kapsamında köyün girişine, 'Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır' yazılı tabela astı. Tabela sayesinde özellikle satıcıların girişlerinin önüne geçildiği köyde vaka oluşmasını engellediklerini söyleyen muhtar Ergün, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık. Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:03
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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Koronavirüsle mücadelede vatandaşların birçok alanda farklı uygulamaları sürüyor. Elazığ merkeze bağlı Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, köylerinde koronavirüsün ortaya çıkmaması için yabancıların girişini yasakladı.

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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Muhtar Ergün, 5 ay önce köyün girişine 'Köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların köye girmesi yasaktır' yazılı tabela asmasıyla köyde vaka oluşmasının önüne geçti.

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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Muhtar Ergün, Astığı tabela sayesinde köyde şimdiye kadar vakaya rastlanmazken, oluşabilecek vakaların da önüne geçmiş oldu.

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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Muhtar Ergün, tabelayı yaklaşık 5 ay önce koronavirüs vakalarının yaygın olduğu dönemde jandarma ekiplerinin önerisiyle astıklarını belirterek, "Köyümüze dışarıdan gelenlerin koronavirüs getirip, diğer vatandaşları mağdur etmemeleri için astık.

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Son dakika: Muhtardan parlak fikir! O köyde hiç vaka görülmedi! İşte heyecanlandıran olayın sırrı

Hurdacı, bohçacı, çerçi gibi gelip gidenler var. Bundan dolayı tabelayı astık. Kontrolüne de sürekli yapıyorduk. Allah'a çok şükür köyümüz karantinaya alınmadı, vakaya rastlanmadı. Çok iyi oldu" dedi.