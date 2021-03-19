Duvarın içinden yılan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Evin bahçesinde tuhaf sesler duyan bir kişi sesin kaynağını çözmek için uzun çaba sarf etti. Baktığı yerlerden bir şey bulamayan ev sahibi daha sonra evin duvarından sesin geldiğini fark etti. Duvarı kırmaya başlayan kişi daha sonra gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 06:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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