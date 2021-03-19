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0){for(t=0;t
19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Duvarın içinden yılan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Duvarın içinden yılan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı Evin bahçesinde tuhaf sesler duyan bir kişi sesin kaynağını çözmek için uzun çaba sarf etti. Baktığı yerlerden bir şey bulamayan ev sahibi daha sonra evin duvarından sesin geldiğini fark etti. Duvarı kırmaya başlayan kişi daha sonra gözlerine inanamadı. Giriş Tarihi: 19.03.2021 06:10
Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR