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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Dualı Cuma mesajları: En yeni, kısa ve öz resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar Dualı Cuma mesajları: En yeni, kısa ve öz resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar Cuma mesajları... Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi olan mübarek Cuma günü geldi çattı. Müminlerin haftalık toplanma zamanı olan rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi olan Cuma günü dualarla idrak ediliyor. Cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırıyor. Bu mübarek güne özel en yeni mesajları sayfamızda derledik. İşte dualı, en yeni, resimli, kısa ve öz Cuma mesajları... Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:20
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimi olan mübarek Cuma günü için camiler hazırlandı. Cuma namazı öncesinde Cuma tebriği yapmak isteyen vatandaşlar, en güzel mesajlarla bu günün anlam ve önemini vurgulamak istiyor. İşte dualı, en yeni, resimli, kısa ve öz Cuma mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AYETLERLE CUMA MESAJLARI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11 )
Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)
İbn Ömer (ra)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın"
Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (ra)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (sav)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar "
Ebû Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur"
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
-Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
(CUMA SURESİ 9-10)
62:9 - Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.
62:10 - Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) arayın Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
62:11 - Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır"