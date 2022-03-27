SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 171 gündür kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın cebindeki 5 bin lira yüzünden öldürüldüğü belirtildi. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi. İşte Dursun Zehir cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar.