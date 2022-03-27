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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 171 gündür kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın cebindeki 5 bin lira yüzünden öldürüldüğü belirtildi. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi. İşte Dursun Zehir cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 06:22
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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. 6 aydır kayıp olan Dursun Zehir'in kaybının 169. gününde cinayete kurban gittiği kesinleşti. Cinayet itirafı torun Kerim'in internet kafedeki arkadaşı Yasin'den geldi.

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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

Rize'de kendisinden 171 gündür haber alınamayan ve televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan yaşlı adamın cebindeki 5 bin lira yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) kayıp olayında adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri olan Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.

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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

Olay da adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise olayla bir alakası olmadığını, sadece Kerim Bekar'a sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, bir başka sanık Enes G. İse olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir'i arkadaşı Yasin Şanal'ın öldürmüş olabildiğini ifade etti.

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SON DAKİKA! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Dursun Zehir ile ilgili kan donduran detaylar! Cebindeki 5 bin lira için öldürüp kesmişler

Emniyetteki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan taksici Serkan Yoğurtçu çıkartıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, Enes G. İse Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dursun Zehir'i öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve Zehir'in torunu Kerim Bekar da tutuklanarak ceza evine gönderildi.