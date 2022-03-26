Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

Bilim insanları, vampir yarasaların sadece kan tüketerek nasıl hayatta kaldığını açıkladı. 1400 yarasa cinsinden sadece 3'ü kanla besleniyor. Yarasaların ciddi bir çoğunluğu kurbağa, balık, meyve ve böcek yiyerek besleniyor. Bilim dünyası 3 türün besin kaynağı olarak kanı seçmesini araştırdı ve ortaya tuhaf bir sonuç çıktı. Bu yarasalar neden kanla besleniyor? İşte detaylar…