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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

Bilim insanları, vampir yarasaların sadece kan tüketerek nasıl hayatta kaldığını açıkladı. 1400 yarasa cinsinden sadece 3'ü kanla besleniyor. Yarasaların ciddi bir çoğunluğu kurbağa, balık, meyve ve böcek yiyerek besleniyor. Bilim dünyası 3 türün besin kaynağı olarak kanı seçmesini araştırdı ve ortaya tuhaf bir sonuç çıktı. Bu yarasalar neden kanla besleniyor? İşte detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 22:45 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 22:45
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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

Bilim insanları, vampir yarasaların genomlarını öteki yarasa türlerinin genomlarıyla kıyasladı.

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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

Vampir yarasaların, 26 yarasa türüyle kıyaslandığında, eksik olan ya da çalışmayı bırakan 13 gen olduğu tespit etti.

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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

Araştırmacılar, bu gen adaptasyonunun, zamanla vampir yarasaların demir ve protein açısından zengin, ancak yağ veya karbonhidrat açısından zayıf olan kan diyetine uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

VAMPİR YARASALAR NEREDE YAŞIYOR?

Araştırmanın yazarlarından Michael Hiller, yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda olup geceleri diğer hayvanların kanlarını emerek beslenen bu yarasa türünün, Güney ve Orta Amerika'da yaşadığını belirtti.

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Vampir yarasalar neden sadece kan ile besleniyor? Gerçek ortaya çıktı

"KORKUNÇ BİR BESİN KAYNAĞI"

Tulane Üniversitesinden yarasa araştırmacısı Kim Frank, çalışmaya ilişkin, "Kan, korkunç bir besin kaynağı. Vampir yarasaların kanla hayatta kalabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Yarasalar arasında bile oldukça garipler." ifadelerini kullandı.