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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi güne damga vurdu. Önceki gün Müge Anlı canlı yayınına katılan Aysun Yelegen, 45 yaşındaki annesi Remziye Yelegen'den 16 gün önce evden gittiğini ve bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi. Annesinin borçları nedeniyle psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen küçük kızın anlattıkları herkesi şoke etti. Müge Anlı ve ekibi tarafından sokak sokak aranan Remziye Yelegen bulundu ve canlı yayında anne kız birbirine kavuştu. Daha önceki defalarca intihara kalkıştığı öğrenilen Remziye ile kızının kavuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İşte 5 Mart Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegeni bulundu! |Video SON DAKİKA: REMZİYE YELEGEN 16 GÜN SONRA BULUNDU! |VİDEO

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 16:08
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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

Müge Anlı'da aranan 3 çocuk annesi Remziye Yelegen'in bulunması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. 16 gün önce evden ayrılan annesinden bir daha haber alamayan kızı Aysun Yelegen, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi tarafından sokak sokak aranan Remziye Yelegen, kısa sürede içerisinde bulundu. Anne ve kızın canlı yayında buluşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

Kayıp Remziye Yelegen, Aysun isimli kızıyla birlikte yaşıyor. Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağlıyordu. 45 yaşındaki kadın, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Semtinde bulunan trafik ışıklarının köşesinde çorap satıyordu… Kaybolduğu gün evinden, çorap satmaya gideceğini söyleyerek ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı…

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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

Kayıp Remziye Hanım, 3 sene önce oğlunu evlendirdiği için 70 bin lira tutarında yüklü bir borcun altına girdi. Yaşadığı maddi problemler, 45 yaşındaki kadını, bunalıma sürükledi.

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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

Son zamanlarda yakın çevresine; "Bıktım! Artık gideceğim" şeklinde sözler sarf ediyordu. 45 yaşındaki 3 çocuk annesi kadının, kaybolmadan önce çorap sattığı caddelere uğramadığı biliniyor…

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Son dakika: Müge Anlı 16 gündür haber alınamayan Remziye Yelegen’i buldu!

45 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye Hanım, kaybının 16. gününde bulundu. Almanya'dan, bir haftalığına tatile gelen Rabia ve Tuğba kardeşler, Remziye Hanım'ı Gaziosmanpaşa'da gördüler ve Müge Anlı ekibine haber verdiler.