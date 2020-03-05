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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı, İslam alemi tarafından bekleniyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan ayın başlangıç tarihi duyuruldu. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 16:04
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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlayacak. Oruç ile anlam bulan Ramazan ayı için hazırlıklar başladı. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

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İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak