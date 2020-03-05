İslam aleminin beklediği Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan ayı, İslam alemi tarafından bekleniyor. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan ayın başlangıç tarihi duyuruldu. Peki, 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 16:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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