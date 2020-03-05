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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Katalog genellikle Çocuk & Bebek ürünlerinden oluşuyor. Öte yandan teknoloji ürünleri de kataloğa damga vuran ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:19
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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 6 Mart 2020 tarihi itibarıyla satışa çıkacak BİM aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda çocuk ve bebek ürünleri damga vuracak. BİM müşterilerinin heyecanla beklediği katalog ile ilgili detaylar burada. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? Cuma günü indirimleri nelerden oluşuyor? İtşe 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

Huawei Y5 2019 Cep Telefonu

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core
• Yüz Tanıma
• Çift Sim Kart
• Batarya 3020 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP
• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir

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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

LG K11 Cep Telefonu

• 5.3" ekran 720x1280px Ekran Çözünürlüğü
• Arttırılabilir Hafıza 256 gb'a kadar
• 1,5 GHz Quad Core + 1,0 GHz Quad Core
• Batarya 3000 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• Android İşletim Sistemi 7.1.2 (Nougat)
• 2 yıl LG Türkiye Garantilidir

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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
• Apple Türkiye Garantilidir

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BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 MART 2020)

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon Dijitsu

• HD çözünürlük (1366x768)
• Usb-Video
• Class A enerji tüketimi