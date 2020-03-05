BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
6 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Katalog genellikle Çocuk & Bebek ürünlerinden oluşuyor. Öte yandan teknoloji ürünleri de kataloğa damga vuran ürünler arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 6 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 17:12Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 17:19