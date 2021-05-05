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Haberler Galeri Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı

Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı

Son dakika haberi... Türkiye 29 Mayıs Perşembe günü başlayan tam kapanma döneminde. Virüsün etkilerini en aza indirgemek için başlatılan bu süreç 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu tarihler aralığında milyonlarca kişi evinden çalışma durumuna geçti. Evden çalışma imkanı olmayan çalışanlar, bu dönemde işveren tarafından yıllık izne çıkartılır mı? Tam kapanma sürecinde olan Türkiye'de milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:59
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamına dahil edilmeyen işkolları sayıldı. Bu işkollarında çalışanların muafiyet belgeleri ile işe gidebilecekleri belirtildi.
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı

Milliyet'in haberine göre; İlgili işkollarında çalışmayan işçilerin ise durumlarının ne olacağı sorusu gündeme geldi. Daha önceden gelen işverenin ücretsiz izne gönderme hakkı veya kısa çalışma uygulaması gibi yöntemler halen varlığını sürdürmekle birlikte, işverenlerin bu dönem için işçilere yıllık ücretli izin kullandırma talepleri oluşmaya başladı.

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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı

EVDE ÇALIŞANLARIN DURUMU

İş yeri kapanmakla birlikte evde çalışma imkanı bulunanlar için durum daha farklıdır. Bu işçiler açısından iş sözleşmesi askıya alınmış olmamaktadır.

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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı
Dolayısıyla bu çalışanların kapanma döneminde yıllık izin kullanma hakları bulunmaktadır. İlgili çalışanlar açısından doğan sorun ise işverenin kapanma döneminde bu çalışanları doğrudan izinli sayıp sayamayacağıdır.
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı
Ancak, kanunda öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. İki hükümden çıkan sonuç, ilgili evde çalışan işçilere yıllık izin işverenin yönetim hakkı kapsamında onay almadan kullandırılacaksa, bütün izin sürelerinin kesintisiz kullandırılması gerektiğidir. Aksi durumda ancak işçiden onay alırsa kapanma döneminin tatil olmayan günleri için izin kullandırabilecektir.