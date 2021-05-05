Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tam kapanmada yıllık izin detayı

Son dakika haberi... Türkiye 29 Mayıs Perşembe günü başlayan tam kapanma döneminde. Virüsün etkilerini en aza indirgemek için başlatılan bu süreç 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu tarihler aralığında milyonlarca kişi evinden çalışma durumuna geçti. Evden çalışma imkanı olmayan çalışanlar, bu dönemde işveren tarafından yıllık izne çıkartılır mı? Tam kapanma sürecinde olan Türkiye'de milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtını merak ediyor. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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