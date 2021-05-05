Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

İstanbul Fikirtepe'de 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm projesinde yeni bir dönüm noktasına girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede yarım kalan ya da başlayamayan projeler için önemli bir adım attı. Bakanlık riskli yapıların boşaltılmasını isterken, yaklaşık 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gitti. Bu kapsamda 5 milyar TL'lik yatırımla bölgenin dönüşümünü tamamlayacak.