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Haberler Galeri Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

İstanbul Fikirtepe'de 10 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm projesinde yeni bir dönüm noktasına girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgede yarım kalan ya da başlayamayan projeler için önemli bir adım attı. Bakanlık riskli yapıların boşaltılmasını isterken, yaklaşık 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gitti. Bu kapsamda 5 milyar TL'lik yatırımla bölgenin dönüşümünü tamamlayacak.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 10:36
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Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

İstanbul Fikirtepe'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesine başlanılması için riskli yapıların boşaltılması istendi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgede oturan kişilere "evleri boşaltın" tebligatı yolladı.

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Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

Bakanlık ekiplerince tek tek bina girişlerine asılan tebligatlarda vatandaşa 150 gün süre verildiği belirtilirken, "Yapıların tahliyesinin bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir" denildi.

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Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor
Bu süre sonunda evlerin boşaltılmaması durumunda elektrik, su ve doğalgazın kesileceği, tahliye ve yıkım için gerekli işlemlerin bakanlık tarafından yapılacağı ya da yaptırılacağı belirtildi.
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Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

1.300 YAPI YIKILACAK
Dün yapılan tebligat işlemleri konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, yaklaşık bin 300 yapıda 6 bin bağımsız birimin (ev-iş yeri) tahliye edileceğini söyledi.

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Son dakika | Fikirtepe'de bakanlık devreye girdi! 10 yıllık düğüm çözülüyor

İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi için vatandaşa 150 günlük süre verildiğini belirten Köse, proje yapım sürecinde hak sahiplerine bakanlıkça kira yardımı yapılacağına vurgu yaptı.