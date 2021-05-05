05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: "Duş almaktan bile güvenli"

Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: "Duş almaktan bile güvenli"

Son dakika | Aşılar zararlı mı | Aşı karşıtlarının spekülatif iddialarını çürüten özel bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Azap, aşıların duş almaktan, yemek yemekten ya da dışarıda dolaşmaktan bile daha güvenli olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:15
  • 1
  • 15
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: Duş almaktan bile güvenli

Aşı karşıtlarının özellikle sosyal medya üzerinden ortaya attığı spekülatif söylemler halk sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: Duş almaktan bile güvenli

Yaşanan bilgi kirliliğine karşı Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, aşı karşıtlarının spekülatif iddialarını çürüten özel bir rapor hazırladı.

  • 3
  • 15
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: Duş almaktan bile güvenli

Çalışmasında, ABD'de her yıl 350 kişinin duş veya banyo kazası nedeniyle, 200 kişinin nefes borusuna yiyecek kaçırarak, 40 kişinin de yıldırım çarpması ile hayatını kaybettiğini örnek gösteren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aşıların ise ancak yüzbinde bir ile milyonda bir olasılıkla yan etki gösterdiğini belirtti.

  • 4
  • 15
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: Duş almaktan bile güvenli

Milliyet'in haberine göre Prof.Dr. Azap'ın aşı karşıtlarının ortaya attığı iddialara verdiği cevaplar şöyle;

  • 5
  • 15
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: Duş almaktan bile güvenli

AŞI OLMAKTANSA HASTA OLMAK DAHA İYİDİR, ÇÜNKÜ AŞILAR HASTALIĞIN KENDİSİ KADAR KORUYUCU DEĞİLDİR?