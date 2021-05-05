Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: "Duş almaktan bile güvenli"

Çalışmasında, ABD'de her yıl 350 kişinin duş veya banyo kazası nedeniyle, 200 kişinin nefes borusuna yiyecek kaçırarak, 40 kişinin de yıldırım çarpması ile hayatını kaybettiğini örnek gösteren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, aşıların ise ancak yüzbinde bir ile milyonda bir olasılıkla yan etki gösterdiğini belirtti.