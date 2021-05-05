HaberlerGaleriAşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: "Duş almaktan bile güvenli"
Aşılar koruyor mu | Aşılar hakkında halkı yanıltan iddialara net yanıt: "Duş almaktan bile güvenli"
Son dakika | Aşılar zararlı mı | Aşı karşıtlarının spekülatif iddialarını çürüten özel bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Azap, aşıların duş almaktan, yemek yemekten ya da dışarıda dolaşmaktan bile daha güvenli olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:15Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:15