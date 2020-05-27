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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
Son dakika... Mesire yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere giriş çıkış yasaklanmıştı. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın ardından normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda mesire yerleri ve piknik alanlarının hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Peki, mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:08Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:20