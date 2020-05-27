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Haberler Galeri Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Mesire yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere giriş çıkış yasaklanmıştı. Salgının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın ardından normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda mesire yerleri ve piknik alanlarının hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Peki, mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:20
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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Mesire yerleri, sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Peki, mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

MESİRE YERLERİ, SAHİLLER, PİKNİK ALANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Tedbirler kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarının haziran ayında açılması planlanıyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

MASKE VE MESAFE ŞARTIYLA

İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları'nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.

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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

DENİZE BÖYLE GİRİLECEK
'Yeni normal' olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.

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Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

9 METREKARELİK KORONA LOCALARI

Konyaaltı Plajı'nda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu.