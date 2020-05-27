Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?

Son dakika... Mesire yerleri, sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı. Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından normalleşme için adımlar atılmaya başlandı. Peki, mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor? İşte son gelişmeler...