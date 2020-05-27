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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:18Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:19