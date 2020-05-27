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Haberler Galeri Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 10:19
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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da ilk iş günü! Böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı.