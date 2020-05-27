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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

Rizeli girişimci Hasan Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde 500 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren somonun koronavirüs salgını sonrası satışının arttığını, siparişlere zor yetiştiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:47
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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı.

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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kafesler yerleştirdi. Yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde Kuzuoğlu, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 550 kişiye iş verdi.

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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

SALGINLA SATIŞI ARTTI

Özenle beslenen ve tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten Hasan Kuzuoğlu, Türkiyeden ilk kez somon ihraç eden isim oldu. Kuzuoğlu, bugün ABD, Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 12 ülkeye 350 milyon TL'lik ihracat yapıyor, toplam 500 milyon ciro elde ediyor.

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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketmeye başladı. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu. Bağışıklığı güçlendiren somon balığının koronavirüs salgını sonrası satışları da arttı.

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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

"500 MİLYON CİROYA ULAŞTIK"

Somon çiftliğinde 15 bin ton üretim seviyelerine ulaştığını anlatan Hasan Kuzuoğlu, "15 bin ton somon demek aslında bir ineğin 200 kilo olduğunu düşünürsek 15 bin ton balık, 75 bin büyük hayvana tekabül ediyor. Bu büyük bir rakamdır, ilimiz için de büyük bir orandır. Her yıl yüzde 200-300 civarlarında hem üretim bazında hem ciro bazında büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada girişimcilere tavsiyem kulaklarını dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz düşüncelere kapatmaları ve yaptıkları işe odaklanmaları. 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile başladığımız bu işte, şu an geldiğimiz noktada yıllık ciromuz 500 milyon TL'dir. Bunun 350 milyon TL'si direkt ihracat rakamıdır. Kalanı da iç piyasadaki satış rakamlarıdır. Kendi ellerimizle sıfır personel ile başladığımız bu süreçte, şu anda 550 personel çalıştırıyoruz. Yöremizdeki insanlara önemli bir iş kapısı açmış olduk bu sayede. İyi bir Rize milliyetçisi olarak hareket etmeye çalıştık." dedi.