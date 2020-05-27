ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor

"500 MİLYON CİROYA ULAŞTIK"

Somon çiftliğinde 15 bin ton üretim seviyelerine ulaştığını anlatan Hasan Kuzuoğlu, "15 bin ton somon demek aslında bir ineğin 200 kilo olduğunu düşünürsek 15 bin ton balık, 75 bin büyük hayvana tekabül ediyor. Bu büyük bir rakamdır, ilimiz için de büyük bir orandır. Her yıl yüzde 200-300 civarlarında hem üretim bazında hem ciro bazında büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada girişimcilere tavsiyem kulaklarını dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz düşüncelere kapatmaları ve yaptıkları işe odaklanmaları. 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile başladığımız bu işte, şu an geldiğimiz noktada yıllık ciromuz 500 milyon TL'dir. Bunun 350 milyon TL'si direkt ihracat rakamıdır. Kalanı da iç piyasadaki satış rakamlarıdır. Kendi ellerimizle sıfır personel ile başladığımız bu süreçte, şu anda 550 personel çalıştırıyoruz. Yöremizdeki insanlara önemli bir iş kapısı açmış olduk bu sayede. İyi bir Rize milliyetçisi olarak hareket etmeye çalıştık." dedi.