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ABD'deki işini bırakıp Türkiye’ye dönen girişimci şimdi 12 ülkeye ihracat yapıyor ve talebe yetişemiyor
Rizeli girişimci Hasan Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde 500 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren somonun koronavirüs salgını sonrası satışının arttığını, siparişlere zor yetiştiklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 11:47
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