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Haberler Galeri Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Mersin'de geçtiğimiz hafta ölü olarak karaya vuran dev balinanın ölüm sebebi belli oldu. Yapılan nekropsi sonuçlarına göre balığa büyük bir geminin çarptığı, sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu, iç bölgelerinde ise kanamalar meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın en az 10 gün süreyle denizde ölü kaldığı, boyunun ise 13.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:49
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Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

13 Mayıs tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve Kushimoto Sokağı karşısında sahile vuran dev balina, yapılan incelemelerin ardından 4 saatlik çalışma sonrası kumsaldan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesine götürüldü.

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Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

"NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BİR BALIĞIN ÖLMESİ BİZLERİ ÜZDÜ"
Balina ve ölüm nedeniyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın 'fin' türü bir balina olduğunu söyledi.

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Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Bu türün Doğu Akdeniz'de bulunduğunu belirten Ayas, "Tabi bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü.

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Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır. Tabi bu balık Doğu Akdeniz'de nadir gözükse de bu tarz ölü ele geçmeler ya da balıkçıların nadir görüntülediği bir tür" diye konuştu.

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Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

"GEMİ İLE ÇARPIŞMA SONUCUNDA ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DEĞERLENDİRDİK"
Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, "Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü.