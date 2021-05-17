Son dakika | Mersin sahiline vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Mersin'de geçtiğimiz hafta ölü olarak karaya vuran dev balinanın ölüm sebebi belli oldu. Yapılan nekropsi sonuçlarına göre balığa büyük bir geminin çarptığı, sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar oluştuğu, iç bölgelerinde ise kanamalar meydana geldiği tespit edildi. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın en az 10 gün süreyle denizde ölü kaldığı, boyunun ise 13.5 metre olarak ölçüldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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