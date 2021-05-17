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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. İddiaların odağındaki isim herkesi şaşırttı. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:03
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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıl önce ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz olayı araştırılmaya devam ederken kaybın Nezen Gündüz cinayetiyle bağlantılı olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

2013 yılında henüz 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılmaya devam edildi. Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

Lütfiye Gündüz'ün 8 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolmadan önce son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştüğü tespit edildi. Ancak her iki olayda Ahmet Taşkın'ın isminin de geçtiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

Müge Anlı canlı yayınına gelen bir telefon ise Ahmet Taşkın üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.

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Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

CİNAYETİ İTİRAF ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

2013 yılında Ahmet Taşkın ile aynı koğuşu paylaştıklarını söyleyen Rıdvan Öz, kendisine Nezen'i öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediğini belirtti.