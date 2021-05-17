Müge Anlı’da çarpıcı iddia! İki farklı kayıp bir şüpheli! Her iki kadına da ne oldu?

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. İddiaların odağındaki isim herkesi şaşırttı. İşte 17 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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