ANA SAYFA
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.
Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:01
- 1
- 69
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
- 2
- 69
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
- 3
- 69
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
- 4
- 69
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
- 5
- 69
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar