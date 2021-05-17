Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

BAHÇEDE GÖRDÜ KOCASINI ÇAĞIRDI

Olay Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde yaşandı. Bahçeye çay içmeye çıkan Sebahat Erol bir ses duydu. Torunlarına ait bisikletlerin yanında bir yılan olduğunu fark eden Erol, hemen eşi Halil Erol'u çağırdı.