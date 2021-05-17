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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde markete giren 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe yol açtı.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 15:01
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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

Siverek'te bir markete 1 metre boyunda yılan girdi. Market sahibi ve çalışanı yılanı yakalamak için uzun süre çabaladı.

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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda, rafların altında sıkıştırılan yılan sopa ile başına vurularak öldürüldü.

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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

Markette yaşanan kargaşa ve panik anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
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Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar
Markette yılan paniği! Yakalamak için bir saat uğraştılar

BAHÇEDE GÖRDÜ KOCASINI ÇAĞIRDI

Olay Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü'nde yaşandı. Bahçeye çay içmeye çıkan Sebahat Erol bir ses duydu. Torunlarına ait bisikletlerin yanında bir yılan olduğunu fark eden Erol, hemen eşi Halil Erol'u çağırdı.