Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

İstanbul Şile'de kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taşarken Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özen aktardı. Pınar Özenç, "Meteoroloji yetkilileri İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen oldu ve en çok Şile etkilendi. Kuvvetli yağış Şile'yi vurdu. Dakikalarca yağış sürdü. Yağış sonrası mahalleleri sel bastı. Özellikle Çavuşbaşı Mahallesi'nde tüm sokaklar sular altında kaldı ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bütün belediye ekipleri sahada çalışmalarını yürütüyor. Bahçelerde ekili ürünlerde zarar gördü." ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaş, "75 yıldır böylesini görmedim. Yağış birden bire geldi. Yukarı köylerden birikerek geldi." dedi.