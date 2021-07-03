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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

İstanbul Şile'de kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle dere taşarken Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özen aktardı. Pınar Özenç, "Meteoroloji yetkilileri İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen oldu ve en çok Şile etkilendi. Kuvvetli yağış Şile'yi vurdu. Dakikalarca yağış sürdü. Yağış sonrası mahalleleri sel bastı. Özellikle Çavuşbaşı Mahallesi'nde tüm sokaklar sular altında kaldı ve ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bütün belediye ekipleri sahada çalışmalarını yürütüyor. Bahçelerde ekili ürünlerde zarar gördü." ifadelerini kullandı. Öte yandan A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaş, "75 yıldır böylesini görmedim. Yağış birden bire geldi. Yukarı köylerden birikerek geldi." dedi.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 16:28
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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı.

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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.

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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Şile'yi sağanak vurdu: Dereler taştı! Mahalle sular altında kaldı

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.