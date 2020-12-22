BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı indirimleri heyecanla bekleniyordu. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda kahvaltılık ürünler ön plana çıkarıldı. Şarküteri ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. BİM 22 Aralık indirimlerini sizler için derledik. İşte o ürünler...