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Haberler Galeri BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

BİM salı indirimleri satışa çıktı. 22 Aralık kataloğunu heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Kahvaltılık ürünlerin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. İndirim rüzgarının estiği BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:22
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BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM salı indirimleri heyecanla bekleniyordu. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda kahvaltılık ürünler ön plana çıkarıldı. Şarküteri ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. BİM 22 Aralık indirimlerini sizler için derledik. İşte o ürünler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22 ARALIK 2020)

Söke Un

• 10 kg

  • 3
  • 19
BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

Tat
Domates Salçası

• 4.3 kg

  • 4
  • 19
BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

Meganet
Bulaşık Makinesi Tableti

• 90 tablet
• 0,28 tablet fiyatı

  • 5
  • 19
BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı

Polonez
Dana Et Füme

• 50 g