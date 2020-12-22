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BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kahvaltılık ürünler dikkat çekiyor! BİM'de indirim rüzgarı
BİM salı indirimleri satışa çıktı. 22 Aralık kataloğunu heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Kahvaltılık ürünlerin ağırlık verildiği katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. İndirim rüzgarının estiği BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:19Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:22