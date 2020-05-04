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Haberler Galeri Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Yeni Zelanda'da martın ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Çin'de ise 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 16:01
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Yeni Zelanda'da martın ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı.

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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

New Zealand Herald'ın haberine göre, Yeni Zelanda'da yaklaşık 50 gündür ilk kez, yapılan testler sonucu yeni Kovid-19 vakası tespit edilmedi.

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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Rakamların cesaret verici olduğunu ancak sonucun "zamanda bir anı yansıttığını" ifade eden Bloomfield, "Bu konudaki disiplini sürdürmek ve uyanık olmak bizim için çok önemli." dedi.

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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Bloomfield, sonucun "bir kutlama sebebi ve tüm ülkenin çabalarının simgesi" olduğunu kaydetti.

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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1276 kişi iyileşti.