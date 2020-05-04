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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
Yeni Zelanda'da martın ortasından bu yana ilk kez son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı. Çin'de ise 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.
Giriş Tarihi: 04.05.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 16:01
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor
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Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür vaka görülmüyor