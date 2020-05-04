Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman? Müslümanların dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. İslam alemi dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma ikliminin yaşandığı ramazan ayını oruç ibadetiyle idrak ediyorlar. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 04.05.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 15:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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