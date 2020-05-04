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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman? Müslümanların dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. İslam alemi dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma ikliminin yaşandığı ramazan ayını oruç ibadetiyle idrak ediyorlar. Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Peki, bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 04.05.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 15:51
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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram günleri, Müslümanların birbirine yaklaşma, gönül ve hane kapılarını açma, mutluluğu paylaşma vaktidir. Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bayramın hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.