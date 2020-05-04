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Ramazanda bu besinlere dikkat! Asla tüketmeyin
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede dengeli ve sağlıklı beslenme büyük önem taşırken ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu önem daha da arttı. Beslenme düzenimizin değiştiği ve uzun saatler aç kaldığımız ramazan ayında, bağışıklığı düşürmemek adına yapılmaması gerekenler kadar yapılmaması gerekenler de dikkat çekiyor. İşte ramazanda dikkat edilmesi gerekenler…
Giriş Tarihi: 04.05.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 14:39
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