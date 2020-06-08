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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:54
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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var GALERİ DEVAM EDİYOR

Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı.

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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var

Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.

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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var

"SEFERLERDE BİR SIKINTI VAR"
Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"
Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var

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