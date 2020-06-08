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İstanbul'da metrobüslerde korkutan yoğunluk! Vatandaş isyan etti: Seferlerde sıkıntı var
Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:54
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