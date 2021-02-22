Baş ağrısı şikayetiyle gitti doktorlar bile şaştı kaldı! Milyonda bir görülüyor

"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR"

Kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Kurt, "Böbrek üstü tümörünün çok çok nadir görülen feokromasitoma adını verdiğimiz yani aşırı adrenalin salgısı yapan milyonda bir, çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirledik. Önce bir ilaç tedavisiyle başladık. Bu ilaç tedavisi sonrası hastamızı kapalı yöntemle ameliyat ettik. Böbrek üstü bezindeki bu tümörü operasyonla çıkardık. Akabinde hastanın tansiyonu düştü. Bugün de kısmetse taburcu edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.