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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Baş ağrısı şikayetiyle gitti doktorlar bile şaştı kaldı! Milyonda bir görülüyor Baş ağrısı şikayetiyle gitti doktorlar bile şaştı kaldı! Milyonda bir görülüyor Son dakika haberine göre; İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Gülden Çörekçioğlu, baş ağrısı sonrası gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Ameliyata alınan kadında milyonda bir görülen hastalık olduğu ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 22.02.2021 06:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 06:05
İstanbul'da yaşayan Gülden Çörekçioğlu, sağlıklı bir hamilelik sonrası 4,5 ay önce bir erkek bebek dünyaya getirdi. Genç anne, ilk çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayamadan sağlık sorunları nedeniyle sık sık acile kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tansiyonu 25'e kadar çıkan ve şiddetli baş ağrıları nedeniyle kafasını dahi kaldıramayan Çörekçioğlu, genç yaşına rağmen yüksek tansiyon ilaçları kullanmaya başladı. İlaçlar nedeniyle bebeğini dahi emziremeyen Çörekçioğlu, yapılan tetkikler sonrası şaşkına uğradı.
TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Çekilen karın tomografisinde genç kadının sağ böbrek üstü bezinde 3.5 santimetrelik bir tümör tespit edildi. Operasyonu gerçekleştirilen Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Kurt, feokromasitoma adı verilen bu tümörün milyonda 1 ila 8 kişide görüldüğüne dikkat çekerek, ameliyatın önemine değindi.
Aylar sonra sağlığına kavuşmanın ve bebeğini yeniden kucağına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan Gülden Çörekçioğlu ise Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle bebeğimin mutluluğunu yaşayamadım. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak dedi.
"ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR"
Kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Kurt, "Böbrek üstü tümörünün çok çok nadir görülen feokromasitoma adını verdiğimiz yani aşırı adrenalin salgısı yapan milyonda bir, çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirledik. Önce bir ilaç tedavisiyle başladık. Bu ilaç tedavisi sonrası hastamızı kapalı yöntemle ameliyat ettik. Böbrek üstü bezindeki bu tümörü operasyonla çıkardık. Akabinde hastanın tansiyonu düştü. Bugün de kısmetse taburcu edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.